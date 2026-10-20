Fußball

«Bin Türke»: Demirbay bereut damalige Entscheidung für DFB

Unter Bundestrainer Joachim Löw lief Kerem Demirbay zweimal für das DFB-Team auf. Heute berichtet er davon, dass er sich nicht wieder für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden würde.

Kerem Demirbay hat sich zu seiner Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft geäußert. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Kerem Demirbay hat sich zu seiner Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft geäußert. (Archivbild)

Istanbul (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Kerem Demirbay bereut es, für den DFB und nicht die Türkei aufgelaufen zu sein. «Wenn sie mich heute noch einmal anrufen würden, würde ich nicht hingehen», sagte der 33-Jährige in einem Interview mit dem türkischen YouTuber Yagiz Sabuncuoglu zu seiner Berufung für den DFB. «Weil ich Türke bin. Ich bin Türke. Meine Mutter und mein Vater sind Türken.»

In den Jugendnationalmannschaften lief der in Nordrhein-Westfalen geborene Demirbay noch für die Türkei auf. Er habe sich damals eineinhalb Jahre beim türkischen Verband für eine Nominierung in die Nationalmannschaft bemüht, diese sei aber ausgeblieben. «Das ist das Einzige, was mich in meiner gesamten Karriere wirklich traurig gemacht hat», berichtete Demirbay.

Durchbruch unter Nagelsmann 

Demirbay stand im Jahr 2017 zweimal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Rasen. Sein Debüt gab der 33-Jährige mit einem Kurzeinsatz bei einem Freundschaftsspiel gegen Dänemark. In seinem zweiten Spiel schoss Demirbay im Confederations Cup gegen Kamerun sogar ein Tor.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In seiner Profikarriere spielte der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem für die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Seinen großen Durchbruch schaffte er in Hoffenheim unter Trainer Julian Nagelsmann. Durch seine Leistungen in Sinsheim spielte sich Demirbay im Jahr 2017 in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft.

Im Sommer 2023 wechselte der zweimalige Nationalspieler dann aus Leverkusen zu Galatasaray Istanbul in die türkische Süper Lig. Seit Januar 2026 steht er für den Verein Kasimpasa aus Istanbul auf dem Platz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Löw sieht geringe Chancen für Rückkehr als Trainer
DFB-Pokal-Übergabe

Löw sieht geringe Chancen für Rückkehr als Trainer

Weltmeistertrainer Joachim Löw ist skeptisch, dass er noch einmal ein Comeback gibt. Er lässt innere Zweifel erkennen.

11.05.2026

Nationalmannschaft

Nagelsmanns Heimpremiere gegen die Türkei in Berlin

Jetzt ist der Fahrplan für Julian Nagelsmann als Bundestrainer bis zum Jahresende fix. Der letzte noch vakante Termin 2023 findet in Berlin statt, mit einem Test gegen die Türkei.

05.10.2023

Nationalmannschaft

Löw gibt Fehler beim Aus für Hummels, Müller und Boateng zu

04.10.2023

Ex-U21-Coach

Kuntz als Türkei-Trainer freigestellt - Nachfolger Löw?

Stefan Kuntz ist nicht mehr Fußball-Nationaltrainer der Türkei. Der Verband hat sich vom früheren Coach der deutschen U21 getrennt. Als Nachfolger ist angeblich Joachim Löw im Gespräch.

20.09.2023

Aus im EM-Achtelfinale

Wembley-K.o.: England schickt Löw in Bundestrainer-Rente

Eine deutsche Fußball-Ära ist zu Ende. Joachim Löw tritt als Bundestrainer nach 15 Jahren mit einer Enttäuschung ab. Im EM-Achtelfinale sind die Engländer einfach besser.

30.06.2021