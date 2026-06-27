Bis 36 Grad: So heiß wird es auf dem «Erotikschiff»
Latex, Leder und bis zu 36 Grad im Schatten: Ausgerechnet am wohl heißesten Tag des Jahres legt das «Torture Ship» auf dem Bodensee ab. Mobile Duschen sollen für Abkühlung sorgen.
Friedrichshafen (dpa) - Bis zu 36 Grad an Land - und in Lack und Leder gefühlt noch mehr: Am vermutlich heißesten Tag des Jahres legt das ausverkaufte «Torture Ship» wieder auf dem Bodensee in Friedrichshafen ab. Die Gäste müssen sich auf tropische Temperaturen einstellen.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit 36 Grad im Schatten. In den teils sehr aufwendigen und engen Outfits der Passagiere dürfte es noch deutlich heißer werden. Veranstalter Thomas Siegmund hat deshalb besondere Vorkehrungen getroffen.
«Ich habe mobile Duschen besorgt, damit die Leute ihren Kopf unter das Wasser halten können», sagte er. «Später auf dem Schiff dürfte es beim Fahrtwind angenehmer werden.» Ein paar Menschen hätten wegen der Hitze schon ihre Fahrkarten storniert. Die Warteliste sei aber so lang, dass es genug Nachrücker gebe.
Fetisch-Szene trifft sich jährlich auf dem See
Das Boarding startet ab 18.00 Uhr. Hunderte Schaulustige sahen sich bisher immer das jährliche Treffen der deutschen und internationalen Fetisch-Szene am Hafen an. Das Schiff fährt nach Konstanz und wieder zurück. Auch dort sorgen die Passagiere regelmäßig für großes Aufsehen. An Bord gibt es verschiedene Bars und Verkaufsstände. Ein Darkroom wurde schon vor Jahren untersagt. Sex steht auf dem Boot nicht im Vordergrund, wie Gäste und Veranstalter betonten.
Den Latex- und Leder-Dampfer gibt es schon seit 1997. Rund 450 Menschen passen darauf. Ein Ticket kostete in diesem Jahr 78 Euro. Schon im vergangenen Jahr hatte das Schiff bei mehr als 30 Grad abgelegt.