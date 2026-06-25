Wasserentnahme verboten

Bis zu 100.000 Euro Bußgeld bei Verstoß gegen Wasserverbot

Wer jetzt noch Wasser aus Bächen schöpft, riskiert ein dickes Bußgeld. Warum selbst kleine Eimer Wasser Folgen für Stuttgarts Natur haben – und wie lange das Verbot gelten könnte.

Zu heiß und zu trocken. Die Wasserentnahme ist in Stuttgart verboten. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zu heiß und zu trocken. Die Wasserentnahme ist in Stuttgart verboten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen Hitze, Trockenheit und Niedrigwasser verbietet die Landeshauptstadt Stuttgart die Entnahme von Wasser aus Bächen, Seen und Flüssen. Das Verbot gilt von Samstag bis einschließlich 31. August und kann bei andauernder Trockenheit verlängert werden, wie die Stadt mitteilte. 

Das Verbot umfasse alle Wasserentnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs - so dürfe kein Wasser mehr für den privaten Gebrauch geschöpft oder abgepumpt werden. Bei Missachtung ist demnach mit Geldbußen von bis zu 100.000 Euro zu rechnen. Auch kleinste Wasserentnahmen haben laut Andreas Neft, Leiter des Amts für Umweltschutz, erhebliche Auswirkungen auf die Bäche. 

Zu den bekanntesten Stuttgarter Gewässern gehören der Fluss Neckar, der Max-Eyth-See und die Parkseen. Rund 170 Kilometer an Bächen und über 65 Hektar Seen gibt es laut Stadt.

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