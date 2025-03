Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich auf einen freundlichen Wochenstart freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag nach anfänglichem Nebel sonniges und trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 12 Grad - in Gipfellagen um die 7 Grad.