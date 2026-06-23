Wetter und Hitze

Bis zu 41 Grad - Temperaturen rekordverdächtig

Nächte ohne Abkühlung und Temperaturen bis zu 41 Grad: Die aktuelle Hitzewelle hält Deutschland fest im Griff. Wie lange bleibt es so extrem heiß?

Zu heiß zum Genießen der Sonne: In Deutschland werden bis zu 41 Grad erwartet. Foto: Daniel Karmann/dpa
Zu heiß zum Genießen der Sonne: In Deutschland werden bis zu 41 Grad erwartet.

Offenbach (dpa) - Tagsüber Hitze und nachts kaum Abkühlung: Deutschland schwitzt in der aktuellen Hitzewelle rund um die Uhr. Und in den kommenden Nächten wird es laut Deutschem Wetterdienst noch wärmer. Es sei durchaus denkbar, dass die Temperaturen in größeren Ballungsgebieten im Westen nachts nicht unter 24 oder 25 Grad sinken - «also volltropische und wohl auch rekordverdächtige Verhältnisse und ohne Klimaanlage eigentlich auch schon unerträglich», sagt Felix Dietzsch von der Wettervorhersagezentrale. 

Am Mittwoch werden es laut Vorhersage im Westen und Südwesten entlang von Rhein, Main und Mosel bis zu 38 Grad, auch im Osten und Norden gibt es verbreitet mehr als 30 Grad.

Bis zu 41 Grad und verbreitet über 35 Grad

«Donnerstag und Freitag steigert sich das Ganze weiter», erklärt Dietzsch. Am Donnerstag werden es demnach bis zu 39 Grad, am Freitag steigt der Wert weiter: Einzelne Prognosen sagen laut Wetterdienst lokal 41 Grad voraus, «aber eine gewisse Unsicherheit besteht trotz allem noch».

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Am Freitag greife die Hitze dann auch auf das restliche Land über. Weniger als 35 Grad gebe es dann nur noch nördlich der Elbe und gebietsweise südlich der Donau, hieß es. Ansonsten werde es zwischen 36 und 38 Grad warm, in der Südwesthälfte teils zwischen 39 und 40 Grad.

Wann wird es wieder kühler?

Die bislang in Deutschland höchste Temperatur wurde am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl mit 41,2 Grad gemessen. Der heißeste Tag im Juni wurde am 30. Juni 2019 in Bernburg (Sachsen-Anhalt) mit 39,6 Grad registriert.

«Echte Linderung ist bezüglich der Hitze auch nicht absehbar in Sicht», schreibt Dietzsch. «Erst zu Beginn der kommenden Woche deutet sich eine leichte Abkühlung an, die aber nach den aktuellen Prognosen auch nur den Nordwesten erreicht.» Sonst liegen die Temperaturen demnach auch weiterhin bei über 30 Grad. «Diese bereits jetzt rekordverdächtige und zunehmend extreme Hitzewelle dauert also noch mindestens die ganze Woche an!»

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