Bischof Gerber: «An Ostern beginnt ein Wachstumsprozess»

Fulda (dpa/lhe) - Fuldas Bischof Michael Gerber hat in seiner Osterpredigt dazu aufgerufen, Ostern als Start eines Wachstumsprozesses zu sehen. In seiner Predigt ging Gerber auf Traumata ein, die etwa Vertriebene oder Menschen erlitten, die Missbrauch erlebt hätten. Ihnen falle es oft schwer, an den Ort zurückzukehren, der mit ihrem Trauma verbunden sei.