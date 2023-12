Bischof Gerber: Kommunikation mit Kulturen kann befruchten

Fulda (dpa) - Der Fuldaer Bischof Michael Gerber ist gespannt auf die Neuinszenierung des Musicals «Bonifatius», das im nächsten Sommer direkt vor seiner Haustür auf dem Domplatz aufgeführt wird. «Für uns als Kirche ist es spannend zu erleben, wie die Kunst mit ihrem Blick von außen den heiligen Bonifatius und seinen Weg neu beleuchtet, so wie 2019 auch der Dom neu beleuchtet wurde», sagte Gerber in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Diese künstlerische Auseinandersetzung könne auch die Kirche neu inspirieren.

«Dahinter steckt eine ganz wichtige Frage: Wie gehen wir in Kommunikation mit den Kulturen unserer Tage?», sagte Gerber. «Das mag zwar vielleicht für einige Kirchenmitglieder etwas befremdlich sein, doch wenn man genauer hinschaut, geht es um eine Auseinandersetzung mit dem Leben des Bonifatius.» Er würde sich so etwas noch viel öfter wünschen. «Es ist wichtig für eine Kirche, die kleiner wird und vor großen Herausforderungen steht, zu zeigen, dass wir nicht ein eigenes, geschlossenes Milieu sind, sondern dass wir begreifen: Wir sind mitten in der Welt und die Kommunikation mit Menschen jenseits unserer Grenzen kann uns befruchten und bereichern.»