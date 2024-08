Bislang 440 Keuchhusten-Fälle in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nachdem die Zahl der Keuchhusten-Erkrankungen in Hessen in den Corona-Jahren dank der Regeln zum Infektionsschutz deutlich gesunken ist, steigt sie nun wieder an. So wurden landesweit in diesem Jahr bislang 440 Fälle von Keuchhusten gemeldet, wie das hessische Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 150 Fälle.