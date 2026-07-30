Warnung vor Bakterien

Blaualgen im Edersee: Landkreis warnt vor Baden in Rehbach

An einer der zwei offiziellen Badestellen am Edersee wurden erhöhte Cyanobakterien festgestellt. Kinder und Haustiere sind laut Landkreis besonders gefährdet.

Der niedrige Wasserstand und die Sonne begünstigen die Blaualgen-Entwicklung am Edersee. Foto: Stefan Rampfel/dpa
Der niedrige Wasserstand und die Sonne begünstigen die Blaualgen-Entwicklung am Edersee.

Korbach/Waldeck (dpa/lhe) - Wegen einer starken Vermehrung von Blaualgen rät der Landkreis Waldeck-Frankenberg vorerst vom Baden an der Badestelle Rehbach am Edersee ab. Bei einer regelmäßigen Kontrolle der Wasserqualität sei dort ein erhöhtes Vorkommen von Cyanobakterien festgestellt worden, teilte der Landkreis mit. 

Begünstigt werde die Entwicklung durch das warme Wetter, die hohe Sonneneinstrahlung und den niedrigen Wasserstand des Edersees. Der Stausee war zuletzt nur noch zu rund 18,5 Prozent gefüllt. 

Schnelle Änderung möglich

An der zweiten offiziellen Badestelle des Edersees Waldeck West hätten Kontrollen bislang keine bedenkliche Entwicklung gezeigt, erklärte der Kreis. Das könne sich aber in den kommenden Tagen schnell ändern. «Blaualgen können sich in sehr kurzer Zeit entwickeln - und im Übrigen genauso schnell auch wieder verschwinden», erläuterte Hygienekontrolleur
Hendrik Graf. «Das hängt maßgeblich vom Wetter, der Wassertiefe, Sonneneinstrahlung und der Nährstoffkonzentration im Wasser ab.» 

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An den überwachten Badestellen am Twiste- und Diemelsee sind laut Mitteilung bislang keine Blaualgen festgestellt worden.

Kinder und Haustiere besonders gefährdet

Nach Angaben des Landkreises können Blaualgen bei Kontakt gesundheitliche Probleme wie Hautreizungen, Übelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Beschwerden oder Atemprobleme auslösen. Kinder und Haustiere seien besonders gefährdet. Die Gemeinde Edertal will an der Badestelle Rehbach Hinweisschilder aufstellen.

Derzeit gibt es bereits an mehreren hessischen Badegewässern Hinweise oder Einschränkungen wegen Cyanobakterien. Betroffen sind unter anderem der Schultheis-Weiher im Landkreis Offenbach, der Große Woog und das Arheilger Mühlchen in Darmstadt, das Licher Waldschwimmbad sowie der Grüne See in Nordhessen.

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