Blaualgen in der Grube Prinz von Hessen: Baden untersagt

Darmstadt (dpa/lhe) - In der Grube Prinz von Hessen in Darmstadt sind in mehreren Bereichen Blaualgen festgestellt worden. Das Grünflächenamt rät daher dringend vom Baden in dem See ab. Wie die Stadt Darmstadt am Freitag mitteilte, wurde eine entsprechende Hinweisbeschilderung aufgestellt. Blaualgen sind Bakterien, die vor allem beim Verschlucken des Wassers zu gesundheitlichen Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen können.