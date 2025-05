«Blick nach Hoffenheim?» Heidenheims Minichance auf Rang 15

Heidenheim (dpa/lsw) - Die Relegation ist sicher, der rettende Rang 15 nur noch theoretisch erreichbar: Trainer Frank Schmidt will nicht zu viele Gedanken darauf verwenden, dass der 1. FC Heidenheim mit einem hohen Heimsieg gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Entscheidungsspiele gegen den Zweitliga-Dritten noch vermeiden kann. Eine kleine Chance auf den direkten Verbleib in der Fußball-Bundesliga gibt es aber doch.