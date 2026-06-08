Versuchte Gratisfahrt

«Blinder Passagier» mit Polizeiuniform im Zug erwischt

Hose, Hemd und Hoheitsabzeichen: Für eine Gratisfahrt im ICE Kassel-Berlin versucht ein 19-Jähriger, sich als Polizist auszugeben. Als Zweifel aufkommen, beenden richtige Polizisten seine Fahrt.

Bundespolizisten rückten in Hannover zu einem falschen Kollegen aus. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Bundespolizisten rückten in Hannover zu einem falschen Kollegen aus. (Symbolbild)

Hannover (dpa) - Mit Teilen einer Polizeiuniform hat sich ein 19-Jähriger bei der Ticketkontrolle in einem ICE als Beamter ausgegeben. Der Mann habe sich eine kostenlose Fahrt mit dem Zug von Kassel nach Berlin erhofft, teilte die Bundespolizei mit. Wegen widersprüchlicher Angaben bekam der Zugbegleiter Zweifel an der Glaubwürdigkeit und der Uniform. 

Eine alarmierte Streife der echten Polizei erreichte den Zug im Bahnhof Hannover-Messe/Laatzen. Bei Eintreffen der Bundespolizisten versuchte der 19-Jährige zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung sei es aber gelungen, ihn zu stoppen und festzunehmen.

Die Uniform mit Hose, Hemd und Hoheitsabzeichen wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen Betrugs, Amtsanmaßung sowie Missbrauch von Dienstabzeichen und Berufsbezeichnungen.

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