Bombenentschärfung

Blindgänger entschärft – 1.000 Menschen können zurück

Rund 80 Jahre lag ein Blindgänger unentdeckt im Stuttgarter Stadtbezirk Degerloch. Experten haben die Bombe jetzt entschärft – aber es dürfte bei weitem nicht die letzte gewesen sein.

Alle Sperren wurden nach wenigen Stunden aufgehoben.(Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Alle Sperren wurden nach wenigen Stunden aufgehoben.(Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg am Stadtrand von Stuttgart haben Experten die 250 Kilogramm schwere Bombe erfolgreich entschärft. Die rund 1.000 evakuierten Menschen in der Sicherheitszone könnten zurück in ihre Wohnungen und Häuser, teilte die Stadt mit. «Die Absperrungen sind aufgehoben», kündigte die Polizei zudem an.

Die Menschen, darunter Bewohner eines Altenheims, waren am Morgen in einem Radius von 600 Metern in Sicherheit gebracht worden, damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst den britischen Blindgänger unschädlich machen konnte. Er schlummerte seit rund 80 Jahren im Erdreich im Stadtbezirk Degerloch.

Zehntausende von Bomben auf Stuttgart

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Der gemeinnützige Verein Schutzbauten Stuttgart geht von 12.000 Sprengbomben und 130.000 Brandbomben aus, die bei den 53 Luftangriffen der Alliierten auf Stuttgart in den 40er Jahren abgeworfen wurden. Etwa jede zehnte Bombe explodierte nicht.

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