Blitze und Donner, Starkregen und Hagel in Hessen möglich
Das Wetter kann am Dienstag ungemütlich werden. Kalt wird es nicht - aber im Laufe des Tages können kräftige Gewitter heranziehen. Wie geht es am Mittwoch weiter?
Offenbach (dpa/lhe) - Auf Hessen kommt am Dienstag wechselhaftes Wetter mit örtlicher Unwettergefahr zu. Von Westen können im Laufe des Tages Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel heranziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen sommerliche 21 und 26 Grad, in Hochlagen um die 19 Grad. In der Nacht zum Mittwoch blitzt und donnert es nur noch vereinzelt.
Am Mittwoch ist es in Hessen wechselnd bewölkt mit Schauern und erneut einigen Gewittern. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 23 Grad, auf höheren Bergen um die 17 Grad. Auch der Donnerstag präsentiert sich laut DWD mit Wolken, wiederholten Schauern sowie bisweilen mit Blitz und Donner. Die Höchsttemperaturen sinken etwas.