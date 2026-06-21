Unwetter

Blitzeinschläge im Südwesten - mehrere Menschen verletzt

Ein Blitz schlägt auf einem Sportplatz in eine Zeltstange ein, eine junge Frau wird schwer verletzt. Auch bei anderen Veranstaltungen führen Unwetter zu Einsätzen.

Der Blitz traf eine Zeltstange, während mehrere Menschen versuchten, die Zelte gegen Unwetter zu sichern. Foto: Henry Mungenast/EinsatzReport24/dpa
Der Blitz traf eine Zeltstange, während mehrere Menschen versuchten, die Zelte gegen Unwetter zu sichern.

Rastatt/Münsingen (dpa/lsw) - Durch Blitzeinschläge sind in Baden-Württemberg am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Bei einem Sportfest in Rastatt schlug ein Blitz ein und verletzte neun Menschen. Darunter ist laut Polizei eine junge Frau Anfang 20, die schwer verletzt wurde. Unter den weiteren Verletzten ist nach Angaben eines Polizeisprechers auch ein 13-Jähriger gewesen.

Anlässlich eines Handballfests zelteten in der Nacht zu Samstag mehrere Kinder und Erwachsene auf einem Sportplatz im Stadtteil Niederbühl, als ein starkes Unwetter über die Region zog. Mehrere Menschen sollen dann versucht haben, die Zelte gegen den starken Wind zu schützen, als plötzlich ein Blitz in eine der Zeltstangen einschlug. 

Sieben der Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. In Lebensgefahr schwebte laut Polizei niemand. Die sechs Menschen mit leichten Verletzungen haben die Kliniken am Samstag wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die schwer verletzte Frau wurde dagegen weiter im Krankenhaus behandelt. Ob sie auch am Sonntag noch in der Klinik war, ist laut einem Polizeisprecher nicht bekannt. 

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Auch Blitzeinschlag bei Reutlingen 

Ein weiterer Blitz schlug während des Unwetters in der Nacht zu Samstag auf einem Fest in Münsingen (Landkreis Reutlingen) ein und verletzte eine Frau leicht. Sie bereitete laut Polizei auf einem Sportgelände in einem Festzelt Speisen zu. Als der Blitz unmittelbar neben dem Zelt einschlug, erlitt die 71-Jährige einen Stromschlag. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Auch unweit des Bodensees zog eine Unwetterfront auf. Das Southside-Festival mit Zehntausenden Besuchern in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) musste am Freitagabend wetterbedingt unterbrochen werden. Die Besucher wurden aufgefordert, Schutz in ihren Fahrzeugen zu suchen und dabei auch anderen Menschen Platz anzubieten. Nach rund zwei Stunden setzten die Veranstalter das Programm wieder fort. Auch am letzten Festivaltag hatten die Besucher mit Regengüssen zu kämpfen. 

Blitz sprengt Baum im Kreis Karlsruhe

Am Sonntagmorgen schlug ein Blitz in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) in einen Baum ein und sprengte diesen regelrecht. Umliegende Häuser wurden durch Teile des Baumes beschädigt, die beim Einschlag in die Umgebung geschleudert wurden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach geriet der Baum durch den Blitz nicht in Brand, sondern rauchte lediglich. Wie hoch der entstandene Schaden an den umliegenden Häusern ausfällt, ist zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

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