Blitzer nimmt unschuldige Autofahrer ins Visier
Blitzer-Fehlalarm in Osthessen: Autofahrer erschrecken, doch Bußgelder drohen nicht. Wie es zum Technik-Aussetzer kam und was die Stadt Hünfeld jetzt unternehmen will.
Hünfeld (dpa/lhe) - Ein übereifriger Blitzer hat in Hünfeld (Kreis Fulda) einigen Autofahrern einen gehörigen Schrecken versetzt. Obwohl sie am Wochenende tagsüber nicht schneller als mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde im Ortsteil Neuwirtshaus unterwegs waren, wurden sie als vermeintliche Temposünder von der Überwachungskamera geblitzt, wie die Stadt bestätigte. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.
Software-Panne
Die Anlage war wegen eines Problems mit der Software auch tagsüber auf der Jagd nach allen Fahrzeugen, die schneller als 30 Stundenkilometer fuhren, wie eine Sprecherin mitteilte. Zwischen 22.00 und 6.00 gilt an der Stelle wegen Lärmschutzes eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
«Für die, die geblitzt wurden und nicht schneller als Tempo 50 gefahren sind, hat das keine Folgen«, erklärte die Sprecherin. Sie sollen manuell aus dem System entfernt werden und kein Bußgeld zahlen müssen. Über die Zahl der betroffenen Fahrerinnen und Fahrer konnte die Stadt keine Angaben machen.