Geschwindigkeitsmessanlage weg

Blitzerdieb auf frischer Tat ertappt

Ein Mann baut Teile von einem Blitzer ab und bringt sie in sein Auto. Dass er dabei beobachtet wird, stört ihn nicht - bis die Polizei ihn stoppt.

Eine Polizeistreife stoppte den Dieb. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Polizeistreife stoppte den Dieb. (Symbolbild)

Gammertingen (dpa/lsw) - Ein 67-Jähriger hat in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) Teile von einem Blitzer abgebaut, in sein Auto geladen und mitgenommen. Zwei Kreismitarbeiter waren am Donnerstagmittag vor Ort, um Geschwindigkeiten zu messen. Sie beobachteten den Mann und forderten ihn auf, den Blitzer in Ruhe zu lassen. 

Doch der Mann fuhr mit seiner Beute weg. Erst eine Polizeistreife konnte ihn stoppen und die Teile des Blitzers zurückbringen. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zunächst hatte der SWR berichtet.

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