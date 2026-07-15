Blitzschlag verletzt Frau mit Smartphone
In mehreren Häusern schlagen plötzlich Stichflammen aus Steckdosen. Eine Frau hält zu diesem Zeitpunkt ihr Handy in der Hand.
Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Blitzeinschlag im Landkreis Ravensburg hat eine Frau einen Stromschlag erlitten. In der Nacht auf Mittwoch hielt die 43 -Jährige in Aitrach ihr Handy in der Hand, während es zum Laden an einer Steckdose angeschlossen war, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Durch den Blitz verschmorten zudem mehrere Stromkästen im Ort, aus Steckdosen wurden teilweise Stichflammen gemeldet.
Bei Vogt schlug in der Nacht ein weiterer Blitz in einen Strommast ein. Ein Transformator verschmorte, mehrere Haushalte waren während der Reparaturarbeiten zeitweise ohne Strom. Umgestürzte Bäume sorgten im Landkreis Ravensburg zudem für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen.