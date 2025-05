Blockade von Geh- und Rettungswegen - Ärgernis Falschparker

Karlsruhe (dpa) - Im hessischen Schwalmbach parkt ein Mann vor einem Seniorenheim die Feuerwehrzufahrt zu. In Celle in Niedersachsen kommt der Notarzt wegen zugeparkter Straßen nicht zu einem Patienten. In Nordrhein-Westfalen blockieren zahlreich Falschparker die wegen eines Brandes anrückende Feuerwehr und in Köln kommt ein Löschwagen wegen eines falsch abgestellten Fahrzeugs gar nicht erst nicht zum Brandort; ein Mann stirbt in der Folge. Falschparker sind ein gefährliches Dauerärgernis - auch für Kommunen im Südwesten.