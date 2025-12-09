Notfall Blutspur löst Polizeieinsatz aus Ein Transporter fährt durch Oberndorf. Aus dem Fahrzeug fließt Blut. Etwa von Menschen? 09.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Nicht von Menschen stammte das Blut, das auf die Straßen in Oberndorf lief. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Blaulicht Weinheim: Hund entdeckt Blutspur im Wald – Polizei rückt aus Ein Hund hat am Samstagnachmittag bei Weinheim eine Blutspur im Wald gewittert. Die Polizei rückte an – und konnte ein Verbrechen ausschließen. 12.10.2025 Fehlalarm Staubsauger oder Flex? Autoputz löst Polizeieinsatz aus Kurioser Polizeieinsatz in Neu-Isenburg: Zwei vermeintliche Autoknacker entpuppen sich als auf Sauberkeit bedachte Autoliebhaber. 31.07.2025 Unfall Lkw fährt nach medizinischem Notfall gegen Wand - Fahrer tot Auf der Fahrt durch Bad Soden erleidet ein Lastwagenfahrer einen medizinischen Notfall. Für den 49-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. 22.05.2025 Göppingen Bellender Hund löst Polizeieinsatz aus 08.07.2023 Ortenaukreis Kind mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus 29.03.2023