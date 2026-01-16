Bochums Rösler zufrieden: «Ein ordentlicher Transferwinter»
Kaum einem Zweitligisten kam die Winterpause so ungelegen wie dem trendstarken VfL Bochum. Gegen Darmstadt 98 will der Revierclub den Aufschwung fortsetzen. Dazu sollen drei neue Spieler beitragen.
Bochum (dpa/lnw) - Mit drei neuen Spielern geht Fußball-Zweitligist VfL Bochum in die Rückrunde, die für ihn am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Tabellendritten Darmstadt 98 (13.30 Uhr, Sky) beginnt. Für die linke Abwehrseite kam ablösefrei aus Kristiansund der Norweger Mikkel Rakneberg, fürs Mittelfeld der vereinslose, vormalige Düsseldorfer Marcel Sobottka und für die zentrale Sturmposition auf Leihbasis von West Ham United der Nordire Callum Marshall.
«Das war ein ordentlicher Transferwinter», sagte der Trainer Uwe Rösler auf der Spieltagspressekonferenz. Nicht zu erwarten gewesen sei der Verkauf des zentralen Mittelfeldspielers Ibrahima Sissoko, der für eine nicht genannte Ablösesumme zum FC Nantes in seine Heimat Frankreich gewechselt ist.
Rösler führte Bochum vom vorletzten auf den zehnten Platz
Bochum war zuletzt vier Spiele unbesiegt, kam auf zwei Siege und zwei Unentschieden. Für den Trainer Rösler, seit Oktober Nachfolger von Dieter Hecking, steht das zehnte Ligaspiel mit dem VfL bevor. Der 57-Jährige kommt bislang auf fünf Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. Mit 18 Punkten hat er die Mannschaft vom vorletzten auf den zehnten Platz geführt.
Gegen Darmstadt sieht Rösler die Chance auf die Fortführung der Erfolgsserie - unter einer Bedingung: «Gleichbleibende Energie und Leidenschaft auch noch nach der fünften Einwechslung.» Auch dazu sollen die Neuzugänge beitragen.