Bodensee-Häfen kassieren fürs Warten auf Liegeplätze

Bregenz (dpa) - Wer am Bodensee auf einen Bootsliegeplatz hofft, muss an immer mehr Orten schon fürs Warten zahlen. Die Stadt Bregenz etwa hat jetzt eine jährliche Gebühr für die Aufnahme und den Verbleib auf der Warteliste eingeführt, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Liegeplatz-Anwärter müssen 30 Euro pro Jahr zahlen, andernfalls werden sie von der Liste gestrichen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Stadt begründete die sogenannte Evidenzhaltungsgebühr mit dem hohen Verwaltungsaufwand. Derzeit stünden rund 1.500 Interessenten auf der Warteliste. Dadurch könnten jährlich etwa 45.000 Euro in die Stadtkasse fließen. Bregenz ist nicht die einzige Stadt, die Gebühren verlangt.

Jahrzehntelange Wartzeiten keine Seltenheit

Hintergrund ist der große Mangel an Liegeplätzen am Bodensee. Laut dem Fachportal yacht.de sind mehr als 52.000 Boote auf dem See zugelassen, während es in den Häfen nur rund 28.000 Anlegeplätze gibt. Wartezeiten von zehn bis 25 Jahren seien keine Seltenheit.

Foto: Felix Kästle/dpa Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. (Archivbild)

Deshalb ist Bregenz mit der Regelung am Bodensee nicht allein. Auch in Konstanz, Bodman-Ludwigshafen und anderen deutschen Städten und Gemeinden wie auch in der Schweiz werden für Wartelisten teils Gebühren erhoben – einmalig oder regelmäßig. Und das schon seit Jahrzehnten, wie eine Sprecherin in Bodman-Ludwigshafen erklärte.