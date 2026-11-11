Niedrigwasser

Bodensee-Pegelstand steigt nach kräftigem Regen

Wochenlang lag der Bodensee-Pegel in Konstanz bei etwa 2,50 Metern, nun stieg er nach kräftigem Regen deutlich. Warum der Anstieg wohl nicht von Dauer ist.

Durch den Regen der vergangenen Tage ist der Pegelstand etwas gestiegen. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Durch den Regen der vergangenen Tage ist der Pegelstand etwas gestiegen. (Archivbild)

Konstanz (dpa) - Lange ging es beim Bodensee-Pegelstand fast nur nach unten: Wochenlang pendelte der Wasserstand in Konstanz knapp über und unter 2,50 Metern. Doch nach kräftigem Regen hat sich die Richtung nun geändert. Innerhalb eines Tages legte der Pegelstand um mehr als zehn Zentimeter zu. Nun wurde die Marke von 2,60 Meter geknackt, was aber immer noch deutlich weniger ist, als für diese Jahreszeit üblich. Zuvor hatten mehrere Medien über den Anstieg berichtet.

Das viele Wasser kommt vor allem aus der unmittelbaren Umgebung des Sees. Seit Sonntag haben die Wetterstationen in Friedrichshafen und Konstanz jeweils rund 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In Wangen im Allgäu waren es sogar etwas mehr als 60 Liter. Die nächsten Tage soll es laut Vorhersage weiter regnen. «Der Regen wird auch dringend gebraucht», sagte ein DWD-Meteorologe. 

Am Dienstag lag der Wasserstand in Konstanz im Tagesdurchschnitt bei 257 Zentimetern. Das waren 59 Zentimeter weniger als für diese Jahreszeit üblich.

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Vorerst dürfte der Bodensee weiter steigen. Langfristig dürfte sich die Entwicklung jedoch wieder umkehren. Nach Einschätzung des Niedrigwasser-Informationszentrums Baden-Württemberg ist in den kommenden Wochen entsprechend dem natürlichen Jahresverlauf eher mit sinkenden Wasserständen zu rechnen. 

Wenn zudem die Schneefallgrenze sinkt, fällt ein Teil der Niederschläge als Schnee und fließt zunächst nicht in den See. Zudem können die Böden nach dem Sommer viel Wasser aufnehmen.

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