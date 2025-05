Börne-Preis für Historiker Dan Diner

Frankfurt/Main (dpa) - Der Historiker Dan Diner ist in Frankfurt mit dem Ludwig-Börne-Preis 2025 geehrt worden. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit - der als diesjähriger Preisrichter entschieden hatte, dass der Preis an Diner geht - würdigte den 79-Jährigen als mutigen Aufklärer. In einer Zeit großer Verwirrung helfe der in Deutschland und Israel lehrende Historiker, «unsere Epoche immer neu zu reflektieren und zu verstehen».