Brandbombe deutscher Bauart Bombe in Hanau entdeckt Die Weltkriegsbombe soll am Donnerstag entschärft werden. Zuvor wird der Evakuierungsradius festgelegt. 09.12.2025 Foto: Frank Molter/dpa Am Mittwoch gibt es weitere Details. Zur Startseite Ähnliche Artikel Entwarnung in Berlin Bombe in Berlin-Mitte muss nicht entschärft werden Entwarnung in Berlin-Mitte: Eine Brandbombe, die an der Fischerinsel in der Spree entdeckt wurde, ist nach Einschätzung der Experten ungefährlich. In Berlin-Spandau ist die Sachlage anders. 19.09.2025 Blindgänger Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft Im Frankfurter Nordosten wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Am Abend gibt die Feuerwehr Entwarnung. 07.08.2025 Bei Sondierungsarbeiten Weltkriegsbombe in Hanauer Industriegebiet entschärft In Hanau wurde eine US-amerikanische Weltkriegsbombe entdeckt. Wenig später hatten Experten sie unschädlich gemacht. 13.06.2025 Kriegsfolgen Weltkriegsbombe in Hanau entschärft Unweit des Hauptbahnhofs in Hanau wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Viele Anwohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch der Bahnverkehr war betroffen. 15.01.2025 Fliegerbombe Weltkriegsbombe in Hanau entschärft In Hanau wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden - und wenige Stunden später entschärft. Zuvor müssen Hunderte ihre Wohnung oder ihren Arbeitsplatz verlassen. 17.07.2024