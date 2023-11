Bombendrohung an Frankfurter Schule: Mann festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An einer Schule in Frankfurt am Main hat es am Dienstag eine Bombendrohung gegeben. Ein Mann sei am Nachmittag im Eingangsbereich der Helmholtzschule festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude sei, auch mit Hunden, abgesucht worden. Gefunden wurde demnach aber nichts.