Bootsunfall: Jugendlicher mit Schnittverletzungen
Ein Jugendlicher ist auf einem Stand-Up-Paddel-Board auf dem Rhein unterwegs. Ein Motorbootfahrer übersieht ihn laut Polizei. Der junge Paddler hat Glück im Unglück.
Konstanz (dpa/lsw) - Beim Konstanzer Rheinstrandbad hat sich ein Jugendlicher mit einem Stand-Up-Paddel-Board nach einem Unfall mit einem Motorboot mehrere Schnittverletzungen am Bein und Fuß zugezogen. Der Motorbootfahrer sei bei erhöhtem Schiffsverkehr unachtsam gewesen und habe den Jugendlichen übersehen, teilte die Polizei mit. Das Bad befindet sich unweit des Bodensees.
Der Jugendliche sei ins Wasser gestürzt und mit der Schiffsschraube in Kontakt gekommen. Eine Schwimmweste habe dabei wohl Schlimmeres verhindert, weil der Jugendliche dadurch nicht unter das Boot geraten sei.
Die Schnittverletzungen hätten später genäht werden müssen. Bei der Erstversorgung am Ufer habe ein Begleiter des Jugendlichen beim Anblick der Verletzungen das Bewusstsein verloren. Daraufhin musste auch dieser behandelt werden. Beide seien im Anschluss mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in das Klinikum Konstanz gebracht worden.
Gegen den Motorbootfahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei auf Anfrage mit.