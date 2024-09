Boris Pistorius besucht Kampfhubschrauberregiment

Fritzlar (dpa/lhe) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht an diesem Dienstag (14.30 Uhr) das Kampfhubschrauberregiment 36 «Kurhessen» des Deutschen Heeres in Fritzlar. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen vor allem Gespräche mit Soldatinnen, Soldaten und zivilen Mitarbeitern, wie die Bundeswehr mitteilte. Das Kampfhubschrauberregiment 36 ist demnach der einzige fliegende Kampfverband mit Tiger-Kampfhubschraubern in Deutschland. Es umfasst etwa 1.200 Dienstposten am Standort Fritzlar.