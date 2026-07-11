Spitzenkandidat

Boris Rhein: Berlin steht «vor einer echten Richtungswahl»

Stefan Evers soll neuer Spitzenkandidat der Berliner CDU für die Abgeordnetenhauswahl werden. Was der hessische CDU-Landeschef dazu sagt.

Was Rhein zum Wechsel des CDU-Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin sagt. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Was Rhein zum Wechsel des CDU-Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin sagt. (Archivbild)

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Berlin steht nach Ansicht des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein «vor einer echten Richtungswahl: klarer Kurs oder linkes Chaos», teilte der CDU-Politiker mit. CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers sei als Finanzsenator und früherer Generalsekretär «genau der richtige Kandidat für einen erfolgreichen, schnellen Richtungswahlkampf». 

Berlin habe in den vergangenen Jahren mit Evers als Senator nach dem Wahlchaos von Rot-rot-grün die Trendwende geschafft. Jetzt gehe es darum, die Bundeshauptstadt weiter voranzubringen, sagte Rhein, der auch CDU-Landeschef in Hessen ist.

Gut zwei Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus will die Berliner CDU ihren Spitzenkandidaten austauschen. Nach dem Rückzug von Kai Wegner soll Finanzsenator Evers übernehmen. Endgültig darüber entscheiden muss der CDU-Landesvorstand.

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