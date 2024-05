Boris Rhein sieht erfolgreiche Erneuerung der CDU

Berlin (dpa) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein sieht eine erfolgreiche Erneuerung seiner CDU nach dem Machtverlust bei der Bundestagswahl 2021. «Ich glaube, wir haben genau den richtigen Kurs mit Friedrich Merz eingeschlagen», sagte er am Sonntag vor Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin mit Blick auf den Parteivorsitzenden. Es gebe eine sehr klare Sprache und klare Positionierungen bei der Migrations-, Innen- und Wirtschaftspolitik. «Und das wirkt ja auch», sagte Rhein und verwies auf den klaren Spitzenplatz der Union in Umfragen.

Die Botschaft des an diesem Montag beginnenden CDU-Parteitags sei: «Wir sind wieder da, wir sind stark, wir haben klare Positionen. Und wir sind eine konservative, bürgerliche Partei der Mitte.» Zur Frage möglicher Koalitionsoptionen im Bund sagte Rhein: «Demokraten müssen untereinander immer anschlussfähig sein.» In Hessen funktioniere die Koalition mit der SPD gut, weil etwa in der Migrations- und Innenpolitik einiges umgelenkt worden sei, was mit grünen Partnern nicht möglich gewesen wäre.