Boris Rhein will in Litauen an Bundeswehr-Appell teilnehmen

Vilnius/Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) hat vor seiner geplanten Teilnahme an der feierlichen Aufstellung der Bundeswehr-Brigade in Litauen auf mehr Verteidigungsfähigkeit gepocht. «Wir müssen Europa in den nächsten Jahren auf allen Ebenen sicherer machen und massiv in unsere Verteidigungsfähigkeit investieren. Russlands Diktator (Wladimir) Putin soll nicht einmal auf die Idee kommen, er könne unsere Partner in Osteuropa überfallen», betonte Rhein vor dem Appell, bei dem auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet werden.