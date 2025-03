Borowski-Tatort gewinnt Deutschen Fernsehkrimi-Preis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Kiel-Tatort «Borowski und das Haupt der Medusa» (NDR) hat den Deutschen Fernsehkrimi-Preis 2025 gewonnen. Der Film zeige, was Krimi alles könne: schräge Charaktere, kreative Sets, außergewöhnliche Kameraführung und ein fließender Wechsel zwischen den Genres, teilte die Jury des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals in Wiesbaden mit. «Schon die erste Szene drückt einen mit ihrer Intensität in den Sessel.»