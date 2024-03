Borré nicht im Werder-Kader gegen Hoffenheim

Bremen (dpa) - Der von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt an Ligakonkurrent Werder Bremen ausgeliehene Stürmer Rafael Borré steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Brasilien. «Wir befinden uns in der finalen Phase der Verhandlungen», wurde Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, am Samstag in einer Mitteilung zitiert. «Daher haben wir gemeinsam mit Rafa entschieden, ihn nicht in den Kader für Sonntag zu nehmen.»