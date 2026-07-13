Industrie

Bosch sichert sich 225-Millionen-Förderung für US-Chipwerk

Siliziumkarbid-Chips von Bosch sollen unter anderem E-Autos effizienter machen. Welche Rolle ein Werk in den USA dabei spielt - und warum die Regierung von Donald Trump das mit Millionen fördert.

Bosch erhält für seine US-Chipfabrik eine Millionenförderung. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Bosch erhält für seine US-Chipfabrik eine Millionenförderung. (Symbolbild)

Roseville (dpa) - Der Technologiekonzern Bosch erhält für die Umrüstung seiner Chipfabrik im US-Bundesstaat Kalifornien eine Millionenförderung der Trump-Regierung. Die Förderung in Höhe von bis zu 225 Millionen US-Dollar stammt aus dem Chip-Programm des US-Handelsministeriums, wie Bosch mitteilte. Insgesamt investiert das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart bis zu zwei Milliarden Dollar in den Standort.

Zugleich hat Bosch demnach mit der Musterfertigung von Siliziumkarbid-Chips in Roseville begonnen. Noch in diesem Jahr soll die Serienproduktion anlaufen – gut drei Jahre nach dem Kauf des Werks von TSI Semiconductors im August 2023. Diese Art Halbleiter gilt als Schlüsseltechnologie, unter anderem für E-Autos. Sie ermöglichen höhere Reichweiten und effizienteres Laden, da durch sie deutlich weniger Energie verloren geht. 

Bosch arbeitet gerade daran, sein Geschäft mit Halbleitern auszuweiten. Die Chips können demnach unter anderem auch die Effizienz von Rechenzentren verbessern. Das dürfte den Schwaben angesichts des Booms der Künstlichen Intelligenz neue Geschäftsfelder eröffnen. Bosch hat nach eigenen Angaben seit dem Start der ersten Chip-Generation im Jahr 2021 weltweit mehr als 60 Millionen solcher SiC-Chips an seine Kunden ausgeliefert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bosch steckt Milliarden in US-Standorte

Der Start der Musterfertigung und die Fördervereinbarung sind nach Angaben des Bosch-Nordamerikachefs Paul Thomas ein Meilenstein, um den Kunden vor Ort das zu liefern, was sie gefordert haben – eine lokale Fertigung. 

In Deutschland hat der weltgrößte Autozulieferer zwei Halbleiter-Fabriken, in Dresden und Reutlingen. Aber nur in Reutlingen werden auch Siliziumkarbid-Chips produziert. Roseville ist die erste Chip-Fertigung von Bosch in den USA. Dort arbeiten mehr als 300 Menschen. 2031 feierten die Schwaben ihr 125. Jubiläum in den Vereinigten Staaten. Bis dahin will der Konzern bis zu 7,5 Milliarden Dollar in seine dortigen Standorte investieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bosch meldet in Ansbach und Salzgitter Kurzarbeit an
Wegen fehlender Chips

Bosch meldet in Ansbach und Salzgitter Kurzarbeit an

Lieferprobleme beim Chip-Hersteller Nexperia haben Auswirkungen an zwei deutsche Standorten des Autozulieferers Bosch. Hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern droht Kurzarbeit.

04.11.2025

Spatenstich für Chipwerk in Dresden - «Wir sind begeistert»
Mikroelektronik

Spatenstich für Chipwerk in Dresden - «Wir sind begeistert»

Vor einem Jahr gab der taiwanesische Chiphersteller TSMC den Bau eines Werkes in Dresden bekannt. Nun ist der Spatenstich im Norden der Stadt erfolgt, wo auch andere Branchengrößen ihr Domizil haben.

20.08.2024

Elektronik

Bericht: Taiwanischer Chipkonzern TSMC plant Werk in Dresden

In Dresden könnte bald ein Chipwerk gebaut werden. Die Entscheidung soll morgen fallen, heißt es. Die Bundesregierung wollte sich dazu nicht äußern.

07.08.2023

Industrie

Bosch will US-Chiphersteller TSI Semiconductors übernehmen

26.04.2023

Fahrzeugbau

Zulieferer ZF deckt sich langfristig mit Chips ein

13.04.2023