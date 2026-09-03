Bouanani wechselt vom VfB Stuttgart nach Glasgow

Stuttgart (dpa/lnw) - Badredine Bouanani verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 21-Jährige wechselt nach Vereinsangaben für eine Spielzeit auf Leihbasis in die schottische Premiership zu den Glasgow Rangers.

Bouanani war im vergangenen Jahr von OGC Nizza zum VfB gewechselt und besitzt in Stuttgart einen Vertrag bis Juni 2030. In der Vorsaison absolvierte der Offensivspieler insgesamt 28 Pflichtspiele für den VfB und erzielte zwei Tore. In der Bundesliga kam er meist nur zu Kurzeinsätzen.

«Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, regelmäßig auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen», sagte Sport-Vorstand Fabian Wohlgemuth laut Mitteilung. «Die Glasgow Rangers bieten dafür sehr gute Rahmenbedingungen.»