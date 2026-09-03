Fußball-Bundesliga

Bouanani wechselt vom VfB Stuttgart nach Glasgow

28 Pflichtspiele, davon viele Kurzeinsätze: Nun sucht VfB-Offensivspieler Badredine Bouanani bei den Rangers eine neue Chance.

Badredine Bouanani wechselt nach Schottland. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Badredine Bouanani wechselt nach Schottland. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lnw) - Badredine Bouanani verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 21-Jährige wechselt nach Vereinsangaben für eine Spielzeit auf Leihbasis in die schottische Premiership zu den Glasgow Rangers.

Bouanani war im vergangenen Jahr von OGC Nizza zum VfB gewechselt und besitzt in Stuttgart einen Vertrag bis Juni 2030. In der Vorsaison absolvierte der Offensivspieler insgesamt 28 Pflichtspiele für den VfB und erzielte zwei Tore. In der Bundesliga kam er meist nur zu Kurzeinsätzen.

«Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, regelmäßig auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen», sagte Sport-Vorstand Fabian Wohlgemuth laut Mitteilung. «Die Glasgow Rangers bieten dafür sehr gute Rahmenbedingungen.»

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