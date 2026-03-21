3. Fußball-Liga

Boyds Siegtor sorgt für Diskussionen: Waldhof schlägt Aue

Ein umstrittener Treffer von Boyd in letzter Minute sichert Mannheim den Sieg gegen Aue. War der Ball wirklich hinter der Linie?

Siegtorschütze Terrence Boyd Foto: Daniel Karmann/dpa
Siegtorschütze Terrence Boyd

Mannheim (dpa/lsw) - Dank eines umstrittenen Treffers von Terrence Boyd in der 90. Minute hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim den abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue mit 2:1 (0:1) bezwungen. Zuvor hatte Lovis Bierschenk (50.) in einer für die Kurpfälzer eher durchwachsenen Partie die Auer Führung durch Marvin Stefaniak (44.) egalisiert.

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Die Gäste waren in der ersten Hälfte das bessere Team. Wie schon beim 1:4 beim VfL Osnabrück fehlte dem Waldhof die Durchschlagskraft. Kurz vor der Pause erzielte Stefaniak mit einem Schuss aus 17 Metern die verdiente Führung für Aue.

Wirklich ein Tor?

Waldhof drängte nach der Pause auf den schnellen Ausgleich. Zunächst vergab Felix Lohkemper eine Großchance. Wenig später war Bierschenk erfolgreicher. Waldhof hatte aber auch Glück, dass ein vermeintlicher Treffer von Marcel Bär wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand (64.).

In der Folge gestaltete Aue die Partie ausgeglichener, musste aber den späten Nackenschlag durch Boyd hinnehmen. Der Stürmer setzte seinen Schuss aus halbrechter Position an die Unterkante der Latte. Ob der Ball von dort die Torlinie vollumfänglich überquert hatte, konnten auch die TV-Bilder nicht zweifelsfrei beweisen.

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