Feuerwehreinsatz

Brand an Dunstabzugshaube - Haus zunächst unbewohnbar

Ein Bewohner eines Zweifamilienhauses bemerkt Flammen und Rauch an seiner Dunstabzugshaube. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass sich der Brand auf andere Räume ausweitete. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Einsatzkräfte verhinderten, dass sich der Brand auf andere Räume ausweitete. (Symbolbild)

Rödermark (dpa/lhe) - Ein Brand an einer Dunstabzugshaube hat in einem Zweifamilienhaus in Rödermark (Landkreis Offenbach) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Bei dem Feuer habe sich am Freitagabend viel Rauch entwickelt, teilte die Polizei mit. Die beiden Bewohner mussten demnach nach dem Brand bei Bekannten unterkommen. 

Laut der Mitteilung hatte einer der Bewohner Flammen und Rauch an der Dunstabzugshaube in seiner Küche bemerkt. Die Bewohner retteten sich ins Freie. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten, dass sich die Flammen auf andere Räume ausweiteten. Die Küche und ein Teil der Fassade des Hauses seien dennoch beschädigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 70.000 Euro. 

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein technischer Defekt an der Dunstabzugshaube für das Feuer gesorgt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

