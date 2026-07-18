Brandstiftung

Brand an Heidelberger S-Bahnhof – Polizei sucht Täter

Flammen an einer Bahn-Station: Ein Unbekannter soll das Feuer gelegt haben und entkam unerkannt. Was bisher bekannt ist.

Während der Löscharbeiten kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. (Symbolbild) Foto: Anna Ross/dpa
Während der Löscharbeiten kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Nach einem Brand am S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen in Heidelberg sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Brandstifter. Das Feuer führte für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig zu Einschränkungen im Bahnverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Demnach griff das Feuer am Samstagabend auf die Haltestelle über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Zeugenangaben steht ein bislang unbekannter Mann im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr floh der mutmaßliche Täter. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

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