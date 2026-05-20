Brand auf Recyclinghof in Ginsheim-Gustavsburg
In einer Halle eines Recycling-Unternehmens bricht am Abend ein Feuer aus. Die Löscharbeiten ziehen sich bis in die Nacht. Was weiß die Polizei zur Ursache des Feuers?
Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Über mehrere Stunden hat ein Brand in einem Recycling-Unternehmen in Ginsheim-Gustavsburg Einsatzkräfte der Feuerwehr beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war am Dienstagabend in einer Halle im Landkreis Groß-Gerau eine Sortieranlage für Hausmüll in Brand geraten. Bei dem Feuer wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.
Laut Feuerwehr dauerten die Löscharbeiten in der stark verrauchten Halle fast drei Stunden. Die Anlage habe nur wenige Öffnungen gehabt, durch die das Feuer bekämpft werden konnte. Das habe die Löscharbeiten erschwert. Insgesamt seien mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, hieß es.
Als mutmaßliche Brandursache nannte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen einen technischen Defekt. Der Sachschaden betrage lediglich wenige hundert Euro.