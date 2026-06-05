Brand auf Werkstattgelände – mehrere tausend Euro Schaden
Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Ursache für den Brand könnte ein technischer Defekt von auf dem Gelände gelagerten Batterien gewesen sein.
Homberg (dpa/lhe) - Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis hat es gebrannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Brand mutmaßlich in einem Container ausgebrochen. In diesem seien mehrere Pkw-Hochvoltbatterien gelagert gewesen - ein technischer Defekt dieser könne die Brandursache gewesen sein. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer nach Angaben der Polizei auf ein angrenzendes Nachbargebäude aus und beschädigte dort den Dachstuhl. Die Feuerwehr habe den Brand zügig löschen können - verletzt worden sei niemand.