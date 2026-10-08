Brände

Brand im Frankfurter Kino – Ursache noch unklar

Die Brandmeldeanlage löst in der Nacht Alarm aus, als sich Rauch in einem Kino in Frankfurt ausbreitet. Warum ist noch unklar.

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Kino. Verletzt wird niemand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Kino. Verletzt wird niemand. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Nacht hat es in einem Kino in Frankfurt gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, löste die Brandmeldeanlage gegen Mitternacht Alarm aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte bereits die Sprinkleranlage ausgelöst, zudem war das Gebäude verraucht. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Ursache des Brandes und die Höhe des entstandenen Schadens sind bislang unklar. Verletzt wurde niemand.

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