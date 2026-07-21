Bäume brennen

Brand im Naturschutzgebiet – Grill als Ursache vermutet

Zeugen sehen zwei Jugendliche auf Fahrrädern flüchten, als das Feuer ausbricht. Die Feuerwehr bringt den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. (Symbolfoto)

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Vermutlich durch einen Grill ist ein Brand im Naturschutzgebiet Rheinwiesen bei Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) ausgelöst worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Grill am Rheinufer aufgestellt worden. Drei große Bäume sowie umliegendes Totholz wurden demnach durch die Flammen zerstört. 

Zeugen beobachteten den Angaben zufolge zwei männliche Jugendliche, wie sie den Ort fluchtartig mit Fahrrädern verließen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Eine weitere Ausbreitung der Flammen sei verhindert worden.

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