Brand in Behindertenwohnheim: Passanten helfen bei Räumung

Lorsch (dpa/lhe) - In einem Wohnheim für Menschen mit Handicap in Lorsch (Kreis Bergstraße) ist am Dienstagabend ein Zimmerbrand ausgebrochen. Dem «engagierten und beherzten Einschreiten» einer Betreuerin sowie zweier Passanten sei es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde, teilte die Polizei in Heppenheim am Mittwoch mit. Die vier Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden. Zuvor hatte eine Betreuerin den Brandgeruch bemerkt. Zwei junge Passanten bemerkten den Brand den Angaben zufolge ebenfalls. Laut Mitteilung unterstützten sie die Betreuerin «in herausragender Weise bei der weiteren Räumung des Wohnheims». Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.