Brand in Freiburger Mehrfamilienhaus ausgebrochen
In Freiburg rückt die Feuerwehr am Morgen zu einem Brand in einem Wohnhaus aus. Sieben Menschen befinden sich darin - doch der Einsatz verläuft glimpflich.
Freiburg (dpa/lby) - In einem Mehrfamilienhaus in Freiburg ist am frühen Morgen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sei in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich demnach sieben Menschen im Haus befunden, verletzt wurde niemand.
Die Höhe des Schadens und die Ursache des Brandes waren zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr war zunächst noch vor Ort, um nach Glutnestern zu suchen und diese zu löschen.