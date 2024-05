Brand in Gießener Universität: Hoher Schaden

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Brand in der Gießener Universität ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei am Freitag mit. Von der Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Die Ursache des Feuers am Donnerstagvormittag in einem Raum eines Gebäudes auf dem Campus Naturwissenschaften muss noch ermittelt werden. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.