Feuer in Wohnhaus

Brand in Mehrfamilienhaus in Schlitz

In einer Wohnung bricht ein Feuer aus – doch die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Der Brand wurde schnell gelöscht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Brand wurde schnell gelöscht. (Symbolbild)

Schlitz (dpa/lhe) - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schlitz (Vogelsbergkreis) hat es gebrannt. Das Feuer wurde am Donnerstagabend schnell gelöscht und griff nicht auf andere Wohnungen über, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner sei wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt worden und die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

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