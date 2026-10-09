Brand in Mehrfamilienhaus in Schlitz
In einer Wohnung bricht ein Feuer aus – doch die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.
Schlitz (dpa/lhe) - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schlitz (Vogelsbergkreis) hat es gebrannt. Das Feuer wurde am Donnerstagabend schnell gelöscht und griff nicht auf andere Wohnungen über, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner sei wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt worden und die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.