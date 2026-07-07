Brandattacke auf Umspannwerk durch angezündete Autoreifen

Reutlingen (dpa) - Beim Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen sind Autoreifen als Brandmittel verwendet worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart auf dpa-Anfrage mit. Die technischen Untersuchungen zur mutmaßlichen Brandstiftung seien weitgehend abgeschlossen. Zudem würden Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen überprüft sowie Zeugen vernommen. Welcher Brandbeschleuniger verwendet wurde, wollte die Generalstaatsanwaltschaft noch nicht sagen.

Feuer und Stromausfall für Zehntausende Menschen

Der Brand im Umspannwerk Reutlingen-West war in der Nacht zum 8. Juni ausgebrochen. In der Folge war das Umspannwerk ausgefallen, auch eine weitere Anlage wurde in Mitleidenschaft gezogen. Schnell hatten sich Hinweise auf Brandstiftung verdichtet, nachdem ein möglicher Brandbeschleuniger entdeckt worden war. Ein oder mehrere Täter waren nach Erkenntnissen der Ermittler auf das Gelände eingedrungen und hatten gleich an mehreren Stellen Feuer gelegt. Auch der Zaun der Anlage war beschädigt worden.

Nach dem Feuer waren zeitweise Zehntausende Menschen über Stunden ohne Strom gewesen, auch ein Krankenhaus sowie Industrie- und Gewerbekunden waren betroffen. Der Gesamtschaden zur Reparatur der Anlage dürfte sich früheren Angaben zufolge auf mehrere Millionen Euro summieren.

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Foto: Marijan Murat/dpa Das Brandgeschehen hatte überregional für großes Aufsehen gesorgt. (Archivbild)