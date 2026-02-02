Großaufgebot der Feuerwehr

Brandmelder ausgelöst: Einkaufscenter gleich zweimal geräumt

In Weil am Rhein wird zweimal nacheinander ein Einkaufscenter lahmgelegt. Was steckt dahinter?

Die Feuerwehr war am Samstag wegen der falsch ausgelösten Brandmelder im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war am Samstag wegen der falsch ausgelösten Brandmelder im Einsatz. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Ein Einkaufscenter in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist am Samstag gleich zweimal geräumt worden. Es seien von mindestens einem Täter wohl absichtlich nacheinander zwei verschiedene Brandmelder ausgelöst worden, was zu den Räumungen führte, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr war beide Male mit einem Großaufgebot vor Ort. 

Neben dieser sei auch die Polizei und Bundespolizei im Einsatz gewesen. Dadurch seien der sowohl der Auto- als auch der S-Bahn-Verkehr beeinträchtigt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen. Man suche auch nach Zeugen, die verdächtige Menschen im Einkaufscenter wahrgenommen haben und Hinweise geben können.

