Zusammenhang zwischen Taten?

Brandstifter zünden nachts mehrere Autos an

Nächtliche Brandserie: Vier Fahrzeuge und eine Gartenhütte werden offenbar zum Ziel von Brandstiftern. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Unbekannte Brandstifter haben in Weil am Rhein mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Unbekannte Brandstifter haben in Weil am Rhein mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Noch unbekannte Brandstifter haben in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) mehrere Fahrzeuge in Flammen gesetzt. Kurz vor Mitternacht seien in der Nacht auf Samstag zunächst zwei brennende Fahrzeuge gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Beide Autos hätten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand gestanden, daneben geparkte Wagen seien durch die Hitze beschädigt worden.

Am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr habe zudem ein weiterer Pkw gebrannt. Während die Einsatzkräfte dorthin unterwegs waren, hätten sie rund 200 Meter weiter den Ausbruch eines zusätzlichen Feuers an einem Wohnmobil entdeckt. Beide Brände konnten rasch gelöscht werden. 

Um kurz nach 6.00 Uhr morgens wurde schließlich ein weiterer Fahrzeugbrand gemeldet. Außerdem versuchten die Täter nach Angaben der Polizei, eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage anzuzünden.

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Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und halten einen Zusammenhang zwischen den Taten für wahrscheinlich. Der Schaden wird auf knapp 120.000 Euro geschätzt. Trotz Fahndungsmaßnahmen, unterstützt von der Bundespolizei, gab es zunächst keine Hinweise auf Tatverdächtige.

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