«Brodelt in mir»: Demirovic angefressen ins Atlético-Duell
Die vergebenen Chancen gegen den HSV ärgern Stuttgarts Ermedin Demirovic. Beim Heimspiel-Hammer gegen Madrid hofft der Stürmer auf seine Königsklassen-Form.
Stuttgart (dpa/lsw) - Stürmer Ermedin Demirovic geht mit besonderer Motivation ins heutige Champions-League-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid (21.00 Uhr/Prime Video). Es habe zwei Tage lang «wirklich gekocht» in ihm, sagte der Angreifer rückblickend auf die 0:1-Niederlage beim Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga. In seiner Geburtsstadt hatte der 28-Jährige am Samstag zwei große Chancen ausgelassen.
In der Königsklasse in Torlaune
Er sei selbst sein größter Kritiker und nehme solche Themen auch mit nach Hause, erklärte Demirovic. Mittlerweile sei die Niederlage «abgehakt, auch wenn es in mir noch brodelt». Womöglich gebe sie den Stuttgartern auch noch mal eine andere Energie, so der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas. Gegen Atlético müsse die Mannschaft jedenfalls «in allen Belangen auf Champions-League-Niveau» kommen. Sonst würde es auch nichts mit Punkten.
In der Königsklasse läuft es für Demirovic und den VfB bislang. Vier Tore stehen für den Angreifer zu Buche. Seinen Hattrick vom 3:1 zum Auftakt gegen Viking Stavanger habe er sich mehrfach angesehen, berichtete Demirovic. «Natürlich gibt das einen Push.» Auch beim 3:0-Auswärtssieg gegen Slovan Bratislava vergangene Woche erzielte er ein Tor. Gegen Atlético wollen die Stuttgarter nun für eine Überraschung sorgen und den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren.